Real Madrid'e bir darbe de Girona'dan!

11.04.2026 00:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
LaLiga'nın 31. haftasının açılış maçında Real Madrid sahasında Girona'yı ağırladı. Real Madrid 1-0 öne geçtiği karşılaşmada 2 puan bıraktı. Milli futbolcu Arda Güler, yedek kulübesinde başladığı müsabakanın 64. dakikasında oyuna dahil oldu.

Real Madrid, LaLiga'nın 31. haftasında sahasında Girona ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında bir yara daha aldı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, Real Madrid 51. dakikada Valverde'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Girona, Real Madrid'in bu golüne 62. dakikada Lemar ile cevap verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 1-1 sona erdi.

1 MAÇI EKSİK BARCELONA İLE FARK 6

Real Madrid bu sonuçla puanını 70 yaptı. Bir maçı eksik lider Barcelona 76 puanda. Başkent ekibi ligde gelecek hafta Alaves'i ağırlayacak.

ARDA GÜLER 64'TE OYUNA GİRDİ

Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 64. dakikada Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.

