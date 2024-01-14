Real Betis'e Granada karşısında tek gol yetti!
Real Betis, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 20. haftasında kendi sahasında ağırladığı Granada'yı 1-0 mağlup etti.
Player Alanı
İspanya La Liga'nın 20. hafta karşılaşmasında Real Betis evinde ağırladığı Granada'yı 1-0 mağlup etti.
Real Betis'e galibiyeti getiren golü 76. dakikada Isco kaydetti.
Ev sahibi ekip bu galibiyetle puanını 31'e çıkartırken, Granada ise 11 puanda kaldı.
Real Betis bir sonraki karşılaşmasında sahasında Barcelona'yı ağırlarken, Granada da sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Özhaseki, Valiliği yalanladı
- 9 şehidin ardından Bahçeli'den sert mesajlar!
- CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
- Hasan Arat'tan Bakasetas iddialarına yanıt!
- Pamukoğlu'nun o sözleri yeniden gündemde!
- İlk açıklama 'ucube başkanlık sistemi' oldu
- Destici'nin FETÖ 'övgüleri' gündem oldu
- IQ testi göndermişti: İYİ Parti'ye geçti
- 9 şehidin ardından iktidara kritik sorular!
- 9 asker şehit olmuştu... TKP'den açıklama!