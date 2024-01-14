Real Betis'e Granada karşısında tek gol yetti!

Yayınlanma: 14.01.2024 - 09:52

Güncelleme: 14.01.2024 - 09:52

İspanya La Liga'nın 20. hafta karşılaşmasında Real Betis evinde ağırladığı Granada'yı 1-0 mağlup etti.

Real Betis'e galibiyeti getiren golü 76. dakikada Isco kaydetti.

Ev sahibi ekip bu galibiyetle puanını 31'e çıkartırken, Granada ise 11 puanda kaldı.

Real Betis bir sonraki karşılaşmasında sahasında Barcelona'yı ağırlarken, Granada da sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek.