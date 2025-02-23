Real Madrid 3 maçlık hasretine son verdi!
Arda Güler'in takımı Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında kendi sahasında ağırladığı Girona'yı 2-0 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 25. hafta mücadelesinde Real Madrid, Girona'yı konuk etti.
Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Luka Modric ve 83. dakikada Vinicius Junior kaydetti.
Ligde 3 maç sonra galip gelen ve 54 puana ulaşan Real Madrid, lider Barcelona ile puanlarını eşitledi. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Girona ise 31 puanda kaldı ve 12. sırada konumlandı.
UZAK MESAFEDEN AVLADI
Luka Modric'in Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü, izleyenleri hayran bıraktı. Sol köşeden kullanılan köşe vuruşunda top ceza sahası dışına açıldı. Hırvat orta saha uzak mesafeden yaptığı sert vuruşla Girona kalecisini avladı. Modric'in attığı şık gole takım arkadaşları ve taraftarlar şaşkınlıkla tepki verdi.
ARDA GÜLER OYNAMADI
Öte yandan Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, maçta süre almadı ve mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.
La Liga'da bir sonraki hafta Real Madrid, Real Betis'e konuk olacak. Girona ise Celta Vigo'yu konuk edecek.
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