Uruguaylı yıldızdan Arda Güler'e destek: 'Madrid'de iz bırakmak için...'
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında kendi sahasında Manchester City ile karşılaşacak olan Real Madrid'de Uruguaylı futbolcu Federico Valverde, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Valverde, fazla forma şansı bulamayan milli oyuncu Arda Güler hakkında konuştu.
Real Madrid takımının kaptanı Federico Valverde, takım arkadaşı Arda Güler'i "mükemmel" olarak değerlendirdi.
Uruguaylı futbolcu Valverde, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı öncesinde basın toplantısında konuştu.
Basın mensuplarının yönelttiği, "Arda ile iyi arkadaş olduğunuzu biliyorum. Son haftalarda çok az süre alıyor. Takım içindeki morali nasıl?" şeklindeki soruya, "Mükemmel" cevabın verdi.
Milli futbolcu için, "Real Madrid'de önünde onu bekleyen çok fazla bir gelecek ve kariyer var. Bizim için takımdaki 25 futbolcudan biri. Kulübün idolü olmak, Madrid'de iz bırakmak için gerekli kaliteye sahip" diyen Valverde, Arda'nın şu anda yaşadığı sorunları tüm futbolcular gibi Real Madrid'e ilk geldiğinde kendisinin de yaşadığını belirtti.
Valverde, şu ifadeleri kullandı:
"Genç futbolcular kiralık gitmek veya oynamak için çok maç beklemek durumunda. Ama bu seni daha kuvvetli ve daha olgun bir futbolcu yapıyor. Günü geldiğinde fırsatı iyi değerlendirmek için bunlar seni hazır duruma getiriyor. Arda çok hazır. Arda'da her şeyin bir nedeni var."
Federico Valverde ile Arda Güler
ANCELOTTI RAHAT OLUNMAMASINI İSTEDİ
Diğer yandan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de ilk maçta deplasmanda 3-2 kazandıkları Manchester City'e karşı yarınki rövanşta "rahat olmamaları gerektiğinin" altını çizdi.
Ancelotti, "(İlk maçtaki galibiyet) Bu, dikkate aldığımız psikolojik bir sorundur. Birçok kez yaşanmıştır ancak düzeltilmesi de zordur. Maçı 0-0 oynayalım diyorsanız bu saçmalık, kimse size inanmaz çünkü 3-2'yi değiştiremezsiniz. Değiştirebileceğiniz şey hesaplama yapmak değil, oyunun yaklaşımıdır. Ama bir avantajınız olduğunu da unutamasınız" dedi.
Real Madrid'de sakat olan Eder Militao, Dani Carvajal ve Lucas Vazquez'in yanı sıra Antonio Rüdiger, David Alaba ve Jesus Vallejo'nun da hafif sakatlıklarından dolayı yarınki maçta ilk 11'de sahaya çıkmaları şüpheli görünüyor.
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