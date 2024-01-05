Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 05.01.2024 - 09:42

Güncelleme: 05.01.2024 - 09:42

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 19. hafta müsabakasında İspanya'nın Real Madrid takımı ile karşı karşıya gelecek.

REAL MADRİD - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Başkent Madrid'deki Wizink Center'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

REAL MADRİD - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon çıktığı 18 maçta 7 galibiyet, 11 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 15. sırada girdi.

İspanya temsilcisi ise 16 galibiyet, 2 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor.

820. AVRUPA MAÇI

Lacivert-beyazlı takım, Real Madrid müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 820. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 819 müsabakada 462 galibiyet alan Anadolu Efes, 357 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 572. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 571 mücadelenin 305'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 266'sından ise mağlubiyetle ayrıldı.