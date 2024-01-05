Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes, EuroLeague'in 19. haftasında İspanya'da Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 19. hafta müsabakasında İspanya'nın Real Madrid takımı ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRİD - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?
Başkent Madrid'deki Wizink Center'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.
REAL MADRİD - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon çıktığı 18 maçta 7 galibiyet, 11 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 15. sırada girdi.
İspanya temsilcisi ise 16 galibiyet, 2 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor.
820. AVRUPA MAÇI
Lacivert-beyazlı takım, Real Madrid müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 820. maçını oynayacak.
Tarihinde Avrupa'da çıktığı 819 müsabakada 462 galibiyet alan Anadolu Efes, 357 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 572. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 571 mücadelenin 305'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 266'sından ise mağlubiyetle ayrıldı.
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