Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Real Madrid, İspanya Süper Kupa yarı final maçında Atletico Madrid ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İspanya Süper Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, Suudi Arabistan'da Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Al Awal Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Javier Rojas'ın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1'den naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli oyuncu Arda Güler, Real Madrid'in Süper Kupa maçı kamp kadrosunda kendine yer buldu.
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