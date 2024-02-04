Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Milli futbolcu Arda Güler'in takımı Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında kendi sahasında Atletico Madrid ile karşılaşacak. Madrid derbisi TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 23. hafta heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jose Martinez'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli futbolcu Arda Güler, İtalyan hocanın görev vermesi halinde Madrid derbisinde forma giyebilecek.
Real Madrid, ligde oynadığ son maçta Getafe deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Atletico Madrid ise kendi sahasında ağırladığı Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup etmişti.
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