Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.
Alvaro Arbeloa yönetimindeki Real Madrid, kendi evinde Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile karşılaşacak.
REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Siantiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem José Luis Munuera Montero'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli futbolcu Arda Güler, İspanyol hocanın görev vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.