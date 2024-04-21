Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler El Clasico'da oynayacak mı?

Milli oyuncu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında kendi sahasında Barcelona ile karşılaşacak. El Clasico TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 11:06
Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler El Clasico'da oynayacak mı?
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İspanya La Liga'da 32. hafta heyecanı yaşanıyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Xavi Hernandez'in ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem César Soto Grado'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

ARDA GÜLER EL CLASİCO'DA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcu Arda Güler, İtalyan hocanın görev vermesi halinde El Clasico'da forma giyebilecek.

Real Madrid, ligde oynadığı son maçta Mallorca deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Barcelona ise deplasmanda karşılaştığı Cadiz'i 1-0 mağlup etmişti.


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