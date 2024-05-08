Real Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında kendi sahasında Bayern Münih ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 10:18
Real Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Milli futbolcu Arda Güler, İtalyan hoca Ancelotti'nin görev vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.

Almanya'da oynanan ilk maç 2-2'lik beraberlik ile sonlanmıştı.


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