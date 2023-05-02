Real Madrid, Belgrad'da seriye tutundu

Real Madrid, THY EuroLeague play-off serisi üçüncü maçında deplasmanda karşılaştığı Partizan'ı 82-80 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2023 - 23:46
Real Madrid, Belgrad'da seriye tutundu
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THY EuroLeague play-off serisinde Partizan ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Partizan'ın kazanması halinde Final Four'a kalacağı maçta kazanan Real Madrid oldu. İspanyol temsilcisi sahadan 82-80 galibiyetle ayrıldı.

REAL MADRID SERİYİ UZATTI

Bu sonuçla birlikte seride durum 2-1'e geldi.

İki takım arasındaki dördüncü karşılaşma 4 Mayıs Perşembe günü yine Sırbistan'da oynanacak.


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