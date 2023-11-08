Real Madrid - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde kendi sahasında Braga'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2023 - 10:40
Real Madrid - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Arthur Jorge'nin ekibi Braga ile karşı karşıya gelecek.

REAL MADRID - BRAGA MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

REAL MADRID - BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Massimiliano Irrati'nin yöneteceği karşılaşma Exxen ve TV 8.5'tan naklen yayınlanacak.

İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Real Madrid 2-1 galip ayrılmıştı.  


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