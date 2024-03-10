Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Real Madrid, İspanya La Liga 28. hafta karşılaşmasında sahasında Celta Vigo ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
İspanya La Liga'da 28. hafta heyecanı sürüyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Rafael Benitez'in ekibi Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRID - CELTA VIGO MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
REAL MADRID - CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Mario Melero'nun yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli futbolcu Arda Güler, İtalyan hocanın görev vermesi halinde forma giyebilecek.
Real Madrid, İspanya La Liga'da oynadığı son maçta deplasmanda Valencia'yı 1-0 mağlup etmişti.
Celta Vigo ise sahasında Almeria'yı 1-0 mağlup etmişti.
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