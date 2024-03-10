Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid, İspanya La Liga 28. hafta karşılaşmasında sahasında Celta Vigo ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 10:50
Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
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İspanya La Liga'da 28. hafta heyecanı sürüyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Rafael Benitez'in ekibi Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek.

REAL MADRID - CELTA VIGO MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

REAL MADRID - CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Mario Melero'nun yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Milli futbolcu Arda Güler, İtalyan hocanın görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Real Madrid, İspanya La Liga'da oynadığı son maçta deplasmanda Valencia'yı 1-0 mağlup etmişti.

Celta Vigo ise sahasında Almeria'yı 1-0 mağlup etmişti.


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