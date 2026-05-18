Real Madrid, Dani Carvajal'in ayrılığını resmen açıkladı

Real Madrid, 34 yaşındaki takım kaptanı Dani Carvajal'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

İspanyol kulübünden yapılan duyuruda "Real Madrid ve kaptanımız Dani Carvajal, kulübümüzdeki harika oyunculuk dönemini bu sezonun sonunda sonlandırma konusunda anlaştılar" ifadelerine yer verildi.

Real Madrid Başkanı Florentino Pérez'e ise tecrübeli futbolcu hakkında övgü dolu sözler sarf etti ve "Dani Carvajal bir efsane ve Real Madrid'in ve altyapı akademisinin sembolüdür. Sevgili ve unutulmaz Alfredo Di Stefano ile birlikte Real Madrid City'nin temel taşını koyarkenki görüntüsü tüm Madrid taraftarlarının kalbinde ve kulübümüzün tarihinde sonsuza dek kalacaktır. Carvajal her zaman Real Madrid'in değerlerini örneklemiştir. Burası onun eviydi ve her zaman da öyle kalacaktır" diye konuştu.

Carvajal, Real Madrid formasıyla 6 Şampiyonlar Ligi, 5 UEFA Süper Kupa, 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4 LaLiga, 4 İspanya Süper Kupası, 2 İspanya Kupası kazandı.

Dani Carvajal, Real Madrid 450 maçta forma giydi ve bu maçlarda 14 gol attı, 65 asist yaptı.