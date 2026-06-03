Real Madrid'de yeni kriz: Vinicius Junior

Real Madrid’in kanat oyuncusu Vinicius Junior ile olan kontrat sürecine dair detaylar netleşmeye başladı. İspanyol devi, 25 yaşındaki yıldız oyuncusu ile sözleşme yenileme konusunda ortak bir noktada buluşmakta güçlük çekiyor.

MAAŞ KRİZİNDE DÜNYA KUPASI ETKİSİ

AS gazetesinin paylaştığı bilgilere göre, taraflar arasındaki masada en büyük pürüzü maaş beklentisi oluşturuyor. Brezilyalı oyuncunun, maaşının takımın en yüksek ücret alan futbolcusu olan Kylian Mbappé ile aynı seviyeye çekilmesini talep ettiği öne sürüldü.

Yönetim kanadının ise bu talebi kabul etmeden önce oyuncunun performans grafiğini gözlemlemek istediği ifade ediliyor. Bu doğrultuda, sözleşme şartlarının netleşmesinde 2026 Dünya Kupası’ndaki performansın belirleyici bir rol oynayacağı kaydedildi. Yıldız oyuncunun turnuvada sergileyeceği oyunun, pazarlık masasındaki elini güçlendireceği veya zayıflatacağı belirtiliyor.

Real Madrid ile mevcut sözleşme sürecinde kritik bir viraja giren Vinicius Junior, 2025/26 sezonunda sergilediği istatistiklerle takımının en üretken oyuncularından biri olmayı başardı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan süreçte tüm kulvarlarda toplam 53 maçta forma şansı buldu.

Bu müsabakalarda istikrarlı bir görüntü çizen Brezilyalı yıldız, rakip fileleri 22 kez havalandırırken, takım arkadaşlarına da 14 gol pası vererek skora doğrudan 36 gollük katkı sağladı.

Mevcut durumda yıllık yaklaşık 15 milyon Euro net maaş kazanan oyuncunun, kulüpteki geleceğinin kısa süre içerisinde yapılacak görüşmelerle şekillenmesi bekleniyor.