Real Madrid sezonu galibiyetle tamamladı

İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Real Madrid, sahasında Athletic Bilbao'yu ağırladı. Real Madrid, karşılaşmayı 4-2 kazandı ve sezonu galibiyetle kapattı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Gonzalo Garcia, 40. dakikada Jude Bellingham, 50. dakikada Kylian Mbappe ve 88. dakikada Brahim Diaz attı. Athletic Bilbao'nun golleri ise 45+1'de Gorka Guruzeta ve 90+1'de Urko Iruretagoiena geldi.

ARDA GÜLER FORMA ŞANSI BULDU

Real Madrid'de sakatlıktan dönen Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 74. dakikada oyuna dahil oldu.

Real Madrid, bu sezonu 86 puanla 2. sırada tamamladı. Athletic Bilbao ise 45 puanla 12. sırada sezonu bitirdi.

La Liga'da şampiyonluk ipini Barcelona göğüsledi. Küme düşen takımlar ise Mallorca, Girona ve Oviedo oldu.