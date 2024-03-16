Real Madrid deplasmanda Bologna'yı devirdi
THY EuroLeague 29. hafta karşılaşmasında Real Madrid konuk olduğu Virtus Bologna'yı 89-74 mağlup etti.
Real Madrid deplasmanda Virtus Bologna'yı 89-74 yendi.
Real Madrid'de Guerschon Yabusele attığı 15 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu.
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