Real Madrid'e kupada şok: 2. Lig takımına elendi!

15.01.2026 09:34:00
İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid, 2. Lig takımı Albacete'ye 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid, 2. Lig'de 17. sıradaki Albacete'ye konuk oldu.

Carlos Belmonte Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi takım, 42. dakikada Villar ile öne geçti. Real Madrid, Arda Güler'in ortasında topu 45+3'te ağlara gönderen Mastantuono'nun golüyle devreye 1-1 girdi. Albacete, 82. dakikada bu kez Betancor ile öne geçti. Real Madrid, Gonzalo ile 90+1'de eşitlik golünü atsa da Albacete, 90+4'te Betancor'un golüyle galibiyete uzandı.

Albacete adını üst tura yazdırdı. Real Madrid ise turnuvaya veda etti. Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Arda Güler 2 asist yaptı.

