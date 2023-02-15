Real Madrid - Elche maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Son şampiyon Real Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında kendi sahasında Elche'yi konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 12:45
Real Madrid - Elche maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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La Liga'da 21. hafta heyecanı devam ediyor.

Son şampiyon Real Madrid, kendi sahasında Elche'yi konuk edecek.

REAL MADRID - ELCHE MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

REAL MADRID - ELCHE MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Ricardo De Burgos Bengoetxea'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Real Madrid, ligde oynadığı son maçta Mallorca deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.

Elche ise kendi evinde konuk ettiği Villarreal'i 3-1 mağlup etmişti.


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