Real Madrid - Elche maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Son şampiyon Real Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında kendi sahasında Elche'yi konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
La Liga'da 21. hafta heyecanı devam ediyor.
Son şampiyon Real Madrid, kendi sahasında Elche'yi konuk edecek.
REAL MADRID - ELCHE MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
REAL MADRID - ELCHE MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Ricardo De Burgos Bengoetxea'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Real Madrid, ligde oynadığı son maçta Mallorca deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
Elche ise kendi evinde konuk ettiği Villarreal'i 3-1 mağlup etmişti.
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