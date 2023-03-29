Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 10:35

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 10:35

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 31. haftasında bugün İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak.

REAL MADRID - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya'nın başkenti Madrid'deki WiZink Center'da oynanacak mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak.

REAL MADRID - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Sarı-lacivertli ekip, organizasyonda 18 galibiyet ve 12 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor. Real Madrid ise 21 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Real Madrid, 85-71 kazanmıştı.