Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 31. haftasında deplasmanda İspanyol Real Madrid ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 31. haftasında bugün İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak.
REAL MADRID - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?
İspanya'nın başkenti Madrid'deki WiZink Center'da oynanacak mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak.
REAL MADRID - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Sarı-lacivertli ekip, organizasyonda 18 galibiyet ve 12 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor. Real Madrid ise 21 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor.
İki ekip arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Real Madrid, 85-71 kazanmıştı.
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