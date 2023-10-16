Real Madrid, Fenerbahçe'nin genç yeteneği için geliyor: 'Büyük bedeller ödemek zorundalar'

Yayınlanma: 16.10.2023 - 17:20

Güncelleme: 16.10.2023 - 17:20

Fenerbahçe altyapının yeni gözdesi Yasir Boz için Avrupa kulüpleri sıraya girdi.

NTV Spor'un İngiliz basını TEAMtalk'tan aktardığı habere göre; şu anda Fenerbahçe U19 takımında forma giyen Yasir, geleceğin yıldız adayları arasında görülüyor ve Avrupa'dan birçok kulübün gözlemcisi genç yeteneği takip ediyor.

Arda Güler'i kadrosuna katan Real Madrid, henüz 16 yaşında olan futbolcuyu "takip edilecek oyuncular" listesine ekledi. Haber detayında, Arda'yı Türkiye'den İspanya'ya götüren menajer Christophe Henrotay'ın iki kulüp arasında gelecekte yapılacak anlaşmalarda da önemli bir isim olmasının beklendiği ve bu durumun Yasir'in transferinde Real'i güçlü bir konuma getirdiği belirtildi.

BRIGHTON DA PEŞİNDE

Yasir Boz için "Büyük bir adım atacak bir sonraki Türk yetenek" ifadelerinin kullanıldığı haberde, genç oyuncuyu izleyen diğer kulübün ise İngiliz takımı Brighton olduğu öne sürüldü.

"BÜYÜK BEDELLER ÖDEMEK ZORUNDALAR"

Yasir'in gelecek yaz büyük bir transfer ilgisine maruz kalacağı ifade edilirken "Avrupa'nın elit takımları, onu çocukluk kulübünden uzaklaştırmak için çok büyük bir bedel ödemek zorunda kalacak" yorumu yapıldı.

2026 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

5 kez U17 Milli Takımı'nda forma giyen Yasir, sarı lacivertli kulüpte ise kendi yaş grubunun iki yaş üstü olan U19 maçlarında da oynuyor. Fenerbahçe ile yakın zamanda profesyonel mukavele imzalayan genç yeteneğin 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.