Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması: 'Zor bir maç olacak'

Yayınlanma: 13.10.2023 - 16:35

Güncelleme: 13.10.2023 - 16:35

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacakları Fenerbahçe maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Antalya'daki kampını 16 Ekim Pazartesi günü tamamlayarak tekrar İstanbul'a gidecek olan Bordo-Beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecekler.

Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmaya iyi hazırlanıp, iyi bir sonuç almak istediklerini belirten teknik direktör Volkan Demirel, Hatay Söz Gazetesi'ne yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Her iki takım için çok zor bir maç olacak. Fenerbahçe bu sene yaptığı transferlerle İsmail hocanın önderliğinde lige çok güzel bir başlangıç yaptılar, Hem Avrupa'da hem de ligde henüz yenilmediler. Bu da onların gücünü ortaya koyuyor."

"HER ŞEY YOLUNDA"

Milli maçlar nedeni ile lige verilen arayı fırsat bilerek Antalya'da 5 günlük kamp planladıklarını belirten Demirel, şu ifadeleri kullandı:

"Konya maçının ardından futbolcularımıza 3 gün izin verdik. İzin ardından da geçtiğimiz perşembe günü Antalya kampımız başladı. Şu an için her şey yolunda. 16 Ekim Pazartesi gününe kadar Antalya'da hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Pazartesi günü İstanbul'a dönerek, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edeceğiz. Şu ana kadar bizim için her şey yolunda gidiyor. Fenerbahçe maçından da iyi bir sonuçla ayrılmak en büyük hedefimiz."