Real Madrid'in eski futbolcusundan Arda Güler'e eleştiri: 'Doğal yeteneğe sahip bir oyuncu değil'

9.02.2026 16:27:00
Cumhuriyet Spor
Arda Güler, Real Madrid'in Valencia'yı 2-0 mağlup ettiği maça ilk 11'de başladı. Karşılaşma sonrası Real Madrid'in eski futbolcusu ve yorumcu Rafael Alkorta, 82 dakika sahada kalan milli futbolcuyla ilgili Fenerbahçe dönemini referans göstererek sert eleştirilerde bulundu.

Arda Güler, Real Madrid'in Valencia'yı 2-0 mağlup ettiği maç sonrası İspanyol eski futbolcu Rafael Alkorta tarafından adeta topa tutuldu. 

Alkorta, milli futbolcuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Alkorta, Fenerbahçe forması giydiği dönemde tüm takımın Arda Güler için oynadığını, milli futbolcunun da böylece sahada özgürce hareket ettiğini iddia etti. 

Real Madrid'de durumun daha farklı olduğunu vurgulayan Alkorta'nın bazı taraftarların sosyal medyada tepki gösterdiği açıklaması şöyle:

"Türkiye'deki gibi, tüm takımın onun için oynadığı ve sahada istediği gibi özgürce hareket edebildiği bir ortamda oynamayı tercih ederdi. Burada farklı bir görevi var; son pası vermenin yanı sıra orta sahaya daha fazla katkıda bulunması gerekiyor ve bu, doğası gereği -bunu yapmak istemediğini söylemiyorum- ama bence bu doğal yeteneğe sahip bir oyuncu değil. Bir Modric değil.

Güler'in maçlarını izliyorsunuz ve elbette iyi bir oyuncu, ama bana göre eksik kalıyor. Bugün üç şey yaptı ve topsuz oyunda her zamanki gibi kayboldu."

