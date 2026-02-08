Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bellingham'ın sakatlığı sonrası... Real Madrid'den Arda Güler kararı!

Bellingham'ın sakatlığı sonrası... Real Madrid'den Arda Güler kararı!

8.02.2026 16:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bellingham'ın sakatlığı sonrası... Real Madrid'den Arda Güler kararı!

Real Madrid'de Jude Bellingham'ın şok sakatlığı sonrası Arda Güler için yeni bir fırsat doğdu. Milli futbolcu, eflatun-beyazlılarda en verimli olduğu bölgeye geri dönüyor.

Bu hafta Arda Güler, Antonio Pintus tarafından tasarlanan fiziksel testlerde Real Madrid'in en iyi sonuca ulaşan futbolcusu olmuştu. Milli futbolcuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Marca'da yer alan habere göre Arda Güler oynamayı oldukça sevdiği ve en verimli olduğu pozisyona geri dönüyor. Jude Bellingham'ın sakatlığı sonrası milli futbolcu artık daha fazla hücuma dönük konumlanacak. Arda Güler'in merkez orta saha pozisyonundan orijinal mevkisine geri dönmesi İspanyol basınında manşet oldu.

Marca'da Arda Güler'in artık ait olduğu mevkiye geri dönme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı:

"Bellingham’ın bir ay boyunca sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek olması ve Valverde’nin yeniden orta sahaya dönme ihtimaliyle birlikte, Güler’in önünde birkaç hafta önce kendisine kapalı olan bir ufuk açılıyor. O on numara pozisyonu… Orta sahanın kalabalığı ile rakibin son savunma hattı arasındaki o boşluk. Adeta çok özlediği bir krallık.

Oradan, forvete daha yakın oynayarak ve top sihirbazı gibi çizgiler arasında özgürce belirebildiğinde... Sezon başında birkaç maçı kilidinden çıkaran da zaten buydu. Mbappé ile yakaladığı uyum tesadüf değil. Bu, saf futbol kimyası."

Arda Güler bu sezon Real Madrid'de 34 maça çıktı. Milli futbolcunun bu karşılaşmalarda 3 gol-12 asistlik skor katkısı var.

İlgili Konular: #arda güler #real madrid #Jude Bellingham

İlgili Haberler

Arda Güler'in hareketi İspanya'da gündem oldu!
Arda Güler'in hareketi İspanya'da gündem oldu! Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler'in bir maçın ısınma hareketleri sırasında amatör kameraya yansıyan bir görüntüsü gündem oldu. Arda Güler'in bu hareketi, Real Madridli taraftarlarca alkış yağmuruna tutuldu.
Transfer iddiaları sonrası... Real Madrid'den Arda Güler açıklaması!
Transfer iddiaları sonrası... Real Madrid'den Arda Güler açıklaması! İspanya La Liga ekibi Real Madrid'in İspanyol Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, milli yıldız Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.
Oyundan alınmasının ardından... Arda Güler, Benfica maçında isyan etti!
Oyundan alınmasının ardından... Arda Güler, Benfica maçında isyan etti! UEFA Şampiyonlar Ligi 8. haftasında Benfica sahasında Real Madrid'i 4-2 mağlup etti. 90+8. dakikada kalecisi Trubin'in attığı golle ilk 24'e girerek play-off oynamaya hak kazanan Portekiz ekibi, tarihi bir galibiyete imza attı. İlk 8 dışında kalan Real Madrid'de ise Arda Güler'in oyundan alınırken gösterdiği tepki gündem oldu.