Bellingham'ın sakatlığı sonrası... Real Madrid'den Arda Güler kararı!

Bu hafta Arda Güler, Antonio Pintus tarafından tasarlanan fiziksel testlerde Real Madrid'in en iyi sonuca ulaşan futbolcusu olmuştu. Milli futbolcuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Marca'da yer alan habere göre Arda Güler oynamayı oldukça sevdiği ve en verimli olduğu pozisyona geri dönüyor. Jude Bellingham'ın sakatlığı sonrası milli futbolcu artık daha fazla hücuma dönük konumlanacak. Arda Güler'in merkez orta saha pozisyonundan orijinal mevkisine geri dönmesi İspanyol basınında manşet oldu.

Marca'da Arda Güler'in artık ait olduğu mevkiye geri dönme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı:

"Bellingham’ın bir ay boyunca sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek olması ve Valverde’nin yeniden orta sahaya dönme ihtimaliyle birlikte, Güler’in önünde birkaç hafta önce kendisine kapalı olan bir ufuk açılıyor. O on numara pozisyonu… Orta sahanın kalabalığı ile rakibin son savunma hattı arasındaki o boşluk. Adeta çok özlediği bir krallık.

Oradan, forvete daha yakın oynayarak ve top sihirbazı gibi çizgiler arasında özgürce belirebildiğinde... Sezon başında birkaç maçı kilidinden çıkaran da zaten buydu. Mbappé ile yakaladığı uyum tesadüf değil. Bu, saf futbol kimyası."

Arda Güler bu sezon Real Madrid'de 34 maça çıktı. Milli futbolcunun bu karşılaşmalarda 3 gol-12 asistlik skor katkısı var.