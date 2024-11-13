Real Madrid, İtalyan rakibini devirdi!
Real Madrid, THY EuroLeague'in 9. haftasında kendi sahasında ağırladığı Virtus Bologna'yı 98-86 mağlup etti.
THY EuroLeague 9. hafta maçında Real Madrid, evinde Virtus Bologna'yı konuk etti.
İspanyol ekibi, mücadeleyi 12 sayı farkla 98-86 kazandı.
Maçın özeti şu şekilde:
Etiketler: #real madrid #virtus bologna #euroleague
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