Real Madrid kaybetmişti: Barcelona Robert Lewandowski ile güldü!
Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında kendi sahasında ağırladığı Alaves'i 1-0 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 22. haftasında Hansi Flick'in ekibi Barcelona evinde Eduardo Coudet'in yönetimindeki Alaves'i 1-0 mağlup etti.
Olimpic Lluis Companys Stadyumu'nda oynanan maçta Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 61. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.
ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte Barcelona ligde üst üste ikinci galibiyetini alırken, lider Real Madrid'in Espanyol'a kaybettiği haftada fırsatı değerlendirdi ve 45 puana ulaşarak puan farkını 4'e indirdi.
Ligde kalma mücadelesi veren Alaves ise 21 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Barcelona deplasmanda Sevilla'ya konuk olurken, Alaves evinde Getafe'yi ağırlayacak.
Etiketler: #robert lewandowski #barcelona #Alaves #la liga
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