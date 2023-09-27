Real Madrid - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Milli futbolcu Arda Güler'in takımı Real Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında kendi sahasında Las Palmas'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da 7. hafta heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Garcia Pimienta'nın ekibi Las Palmas ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRID - LAS PALMAS MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
REAL MADRID - LAS PALMAS MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jose Luis Montero'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli futbolcu Arda Güler, antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle Las Palmas karşılaşmasında forma giyemeyecek.
SON MAÇLARI
Real Madrid, ligde oynadığı son maçta Atletico Madrid deplasmanından 3-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
Las Palmas ise kendi sahasında ağırladığı Granada'yı 1-0 mağlup etmişti.
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