Fenerbahçe'nin golcüsünden çarpıcı benzetme... 'Fenerbahçe, Türkiye'nin Real Madrid'i'

Yayınlanma: 21.09.2023 - 17:10

Güncelleme: 21.09.2023 - 17:16

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, Prime Video'ya çarpıcı bir röportaj verdi.

"Inter'de kalmak istiyordum çünkü orada çok mutluydum. Kulübün benimle ilgili ayrılık kararı almasını Lukaku'ya daha fazla güven vermek için aldığını düşünüyorum. Kadroda benim gibi önemli bir futbolcunun olması Lukaku'yu rahatsız edebilirdi. Bu yüzden Romelu'nun Inter'de kalmamasına çok şaşırdım."

"INTER TECRÜBEM HARİKAYDI"

"Inter'de iki harika yıl geçirdim ancak ne yazık ki umduğumuz gibi bitmedi. Şampiyonlar Ligi finalinde City'ye karşı biraz şanssızdık çünkü elimize fırsatlar geçmişti. Gol atamazsanız maçı kazanamıyorsunuz."

"Geçen yıl teknik direktörümüz Simone Inzaghi stresli bir yıl geçirdi çünkü ligdeki sonuçlar bizim seviyemizde değildi. Şampiyonlar Ligi'nde bizim gibi oynarsanız çok fazla enerji sarf edersiniz. Avrupa maçlarında her şeyimizi verdik ve Serie A'da daha azının yeteceğini düşündük ama olmadı."

"FENERBAHÇE, TÜRKİYE'NİN REAL MADRID'İ"

"Benim için yaş sadece sayılardan ibarettir. Eğer zihinsel olarak doğru düşünüyorsanız fiziksel olarak da hazır oluyorsunuz çünkü ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz."

"Fenerbahçe'yi tercih ettiğim için çok mutluyum. Geçirdiğim 2 ayda inanılmaz iyi hissediyorum. Fenerbahçe, Türkiye'nin Real Madrid'i."

"REAL MADRID'DE OYNAMAK İSTERDİM"

"Hangi takımda oynamak isterim? Benim için biraz geç sorulmuş bir soru ama Real Madrid diyebilirim. Orada oynama şansı bulan herkesi çok şanslı görüyorum."