Real Madrid, Levante'yi 6-0 yendi
İspanya La Liga şampiyonu Real Madrid 36. hafta karşılaşmasında son sıradaki Levante'ye gol oldu yağdı. Eflatun-Beyazlılar, zayıf rakibini Ferland Mendy, Karim Benzema, Rodrygo ve Vinicus Junior'ın (3) golleriyle 6-0 devirdi.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Levante'yi 6-0 mağlup etti.
La Liga'nın 34. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, ligde son sırada olan Levante'yi farklı yendi.
Real Madrid'in gollerini Ferland Mendy (Dk. 13), Karim Benzema (Dk. 19), Rodrygo Goes (Dk. 34) ve hat-trick yapan Vinicius (Dk. 45, Dk. 68 ve Dk. 83) attı.
Diğer yandan Real Madrid forması ile 323. golünü atan Fransız futbolcu Benzema, Raul Gonzalez ile gol sayısını eşitleyerek, eflatun beyazlıların kulüp tarihinde en çok gol atan 2. futbolcu oldu.
Real Madrid'de 451 golle Cristiano Ronaldo, kulüp tarihinde en çok gol atan futbolcu olarak ilk sırada bulunuyor.
La Liga'da gol kralı olan Benzema bu sezon 44 gol (27 lig, 15 Şampiyonlar Ligi, 2 İspanya Süper Kupası) attı.
Video Haberler
- Çiftliğinde 165 köpek ve 5 kedi ile yaşıyor
- Yavru kedileri kurtarmak için duvarı deldiler.
- Kocaeli'de fabrika yangını
- Kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
- Kayseri'de 'uyuşturucu' operasyonu: 32 gözaltı
- CHP'li isimlerden açıklama
- Büyükada’da İSKİ kazısında tarihi keşif
- Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatı
- Barakada çıkan yangında köpekleriyle birlikte öldü
- Hasta yakınları ambulansı kaçırmak istedi
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaftancıoğlu'na hapis, siyasi yasak kararı!
- ‘Gök gürültüsünü duyuyor musun?’
- '3 ayda milyarlarca dolar buhar oldu'
- Vali atamalarında Nesin Vakfı ayrıntısı!
- Kılıçdaroğlu'ndan tüm vekillerine talimat
- 'Siyasi yasak' kararı ne anlama geliyor?
- Eski bakan 'çok yanlış' dedi!
- Rusya'dan NATO'ya çok sert uyarı!
- Survivor'dan elendi, markete gidince şok oldu!
- Egzama nedir? Egzama bulaşıcı mı?