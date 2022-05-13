Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı: Kavga değil saygı

13 Mayıs 2022 Cuma, 07:00

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şampiyonluk ve gelecek hedefleriyle ilgili konuştu. TSYD Trabzon Şubesi’nde basın toplantısı düzenleyen Avcı, “Trabzonspor’un şu an Şampiyonlar Ligi’nde görünen bir ön Play-Off’u var. Kadronun üzerinden doğru dokunuşlar yapıp oyunumuzu daha iyi hale getirip daha iyi sonuçlar almak istiyoruz. Bu sene kimseyi yaklaştırmadık ama seneye böyle olacağının garantisi yok. Daha birbirine sık yarışlar olabilir. Kavganın içinde değil saygının içinde kalıp oyunu güçlü hale getirip yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi. Abdullah Avcı’nın öne çıkan açıklamaları şöyle:

"ORGANİZASYONA İHTİYAÇ VAR"

Trabzonspor’un başarısını sürdürülebilir kılmak için çalışmalar yapılıyor. Şampiyonluk sonuç ama şampiyonluk sonrası daha iyi oyunda daha uluslararası maçlara gidebilmemiz için bu şehrin daha büyük organizasyona ihtiyacı var. Trabzonspor’u her zaman dalgalanmalar göstermeyen, daha iyi yarışan, Avrupa’da yarışan bir takıma dönüştürebilmek için buna ihtiyacımız olacak.

Taraftarımız sene başından beri çok önemli desteklerde bulundu. Bu enerjiyi pozitife çevirmek, kimseyle kavga etmeyen, rakibine hakeme oyuna saygı gösteren bir kültürü oluşturmamız gerekiyor. Dışarıdaki senaryo ne olursa olsun güçlü oyun ve oyuncularla oynayan bir takımı yaratmalıyız.

"TRANSFERDE MESAFE KAT EDİYORUZ"

Kulübün bütçesi doğrultusunda transferleri gerçekleştireceğiz. Hızla mesafe katediyoruz. Nwakaeme devam etmek istediğini söyledi. Bundan sonraki süreç yönetim kuruluyla sürüyor. Sağ stoperde Ahmetcan’ı kullanmıştık. Peres sakatlandı, onun durumuna göre o mevkide birine bakacağız. 8 ayrı sol bek kullanmak zorunda kalmıştım. Bu mevkilere öncelik vereceğiz.