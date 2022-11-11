Real Madrid ligde iki hafta sonra kazandı

11 Kasım 2022 Cuma, 01:29

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Cadiz'i 2-1 mağlup etti.

Ligde iki maç sonra galibiyet alan Real Madrid'in gollerini Edrr Militao (Dk.40) ve Toni Kroos (Dk. 70) attı. Cadiz'in tek golü ise 81. dakikada Lucas Perez'den geldi.

Puanını 35'e çıkaran Real Madrid lider Barcelona'nın (37) ardından 2. sırada bulunuyor.

Ligde kalma mücadelesi veren Cadiz ise 11 puanla 19. sırada yer aldı.

Real Madrid'de 19 Ekim'den bu yana kas sakatlığı olan Fransız futbolcu Karim Benzema bu maçta da kadroda yer almadı.

Dünya Kupası'ndan dolayı ara verilen La Liga'da 15. hafta maçları 31 Aralık'ta başlayacak.