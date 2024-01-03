Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında kendi sahasında Mallorca ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:15'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 19. hafta heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Javier Aguirre'nin ekibi Mallorca ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRİD - MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:15'te başlayacak.
REAL MADRİD - MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Alejandro Muniz Ruiz'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalında naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli futbolcu Arda Güler, kamp kadrosunda yer alırken Ancelotti'nin şans vermesi halinde Mallorca karşısında forma giyebilecek.
Real Madrid, ligde oynadığı son maçta Alaves deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Mallorca ise kendi sahasında ağırladığı Osasuna'yı 3-2 mağlup etmişti.
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