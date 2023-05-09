Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Son şampiyon Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turunda kendi sahasında Manchester City'yi konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2023 - 10:40
Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Pep Guardiola'nın takımı Manchester City'yi konuk edecek.

REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? 

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'da başlayacak.

REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Artur Dias'ın yöneteceği mücadele TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.

Real Madrid, çeyrek final turundaki iki maçın toplamında Chelsea'yi 4-0 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

Manchester City ise Bayern Münih'i toplamda 4-1'lik skor ile geçerek yarı finalist olmuştu.



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