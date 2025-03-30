Real Madrid, milli aradan galibiyetle döndü!

Yayınlanma: 30.03.2025 - 09:23

Güncelleme: 30.03.2025 - 09:23

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid, sahasında Leganes ile karşı karşıya geldi. Real Madrid, Santiago Bernabeu'da oynanan maçı 3-2'lik skorla kazandı.

Real Madrid, 32. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golle Leganes karşısında 1-0 öne geçti. Real Madrid'e bu penaltıyı kazandıran isim milli futbolcu Arda Güler oldu.

Leganes, 34. dakikada Diego Garcia Campos ve 41. dakikada Dani Raba'nın attığı gollerle Real Madrid karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Real Madrid, 47. dakikada Jude Bellingham ve 76. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı gollerle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Real Madrid'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 62 dakika sahada kaldı ve yerini Rodrygo'ya bıraktı.

RONALDO'YU YAKALADI

Fransız futbolcu Mbappe, Cristiano Ronaldo ve Ruud Van Nistelrooy gibi Real Madrid'de ilk sezonunda toplamda 33 gol attı.

Real Madrid'de ilk sezonunda en fazla gol atan futbolcu, 1992-1993 sezonunda 37 golle Ivan Zamorano olarak biliniyor.

Derbi maçında aldığı galibiyetle puanını 63'e çıkaran ve şampiyonluk yarışına devam eden Real Madrid, bir maç eksiği olan, aynı puanla lider durumda bulunan Barcelona'nın arkasında ikinci sırada yer alıyor.

Barcelona, 30 Mart'ta Katalan derbisinde sahasında Girona'yu konuk edecek.

Ligde 3. sırada olan Atletico Madrid, deplasmanda Espanyol ile 1-1 berabere kalarak, 57 puanla şampiyonluk yarışında yara aldı.

ARDA GÜLER 7. KEZ 11'DE

Diğer yandan bu sezon Real Madrid'de 29 lig maçının 19'unda forma giyen Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından 7 kez ilk 11'de oynatıldı.

Arda Güler'in ligde 1 golü bulunuyor.

La Liga'da üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Real Madrid, 63 puana yükseldi. Leganes, 27 puanda kaldı.

Real Madrid, gelecek hafta sahasında Valencia'yı ağırlayacak. Leganes, ligin bir sonraki haftasında evinde Osasuna ile karşı karşıya gelecek.