UEFA'dan Real Madridli 4 yıldıza soruşturma!
UEFA, Atletico Madrid maçındaki davranışları nedeniyle Real Madrid forması giyen 4 futbolcu hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Atletico Madrid ile Real Madrid arasında oynanan maçın yankıları devam ediyor.
Atletico Madrid, söz konusu maçta Real Madrid'den; Antonio Rüdiger, Dani Ceballos, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior'un taraftarları tahrik ettiğini belirterek UEFA'ya şikayette bulunmuş ve Real Madrid'in yıldızlarıyla ilgili videoları UEFA'ya iletmişti.
UEFA'dan konuyla ilgili araştırma geldi. UEFA'dan yapılan açıklamada, Real Madrid'in dört yıldızı hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
NE OLMUŞTU?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Real Madrid ile Atletico Madrid arasındaki eşleşme gündem yaratmıştı. Real Madrid, sahasında Atletico Madrid'i 2-1 yenmiş, rövanşta ise Atletico Madrid rakibini 1-0 yenerek maçı önce uzatmalara ardından penaltılara taşımıştı.
Real Madrid, penaltılarda Atletico Madrid'i yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmişti. Atletico Madrid'de Julian Alvarez'in penaltısının çift dokunuş nedeniyle iptal olması ise İspanya'da gündem olmuştu.
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