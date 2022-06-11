Real Madrid, Monaco'dan Tchouameni'yi transfer ettiğini açıkladı

11 Haziran 2022 Cumartesi, 15:06

Real Madrid, Fransız futbolcu Aurélien Tchouaméni ile 6 yıllık sözleşme imzaladı. İspanyol devi, 14 Haziran Salı günü Fransız oyuncu için imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

The Athletic'te yer alan habere göre Real Madrid, Aurelien Tchouameni için kulübü Monaco'ya 100 milyon Euro'yu aşan bir ücret ödeyecek.

AURELIEN TCHOUAMENI KİMDİR, HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

22 yaşındaki Fransız futbolcu Bordeaux altyapısında yetişti. Ligue 1'de ilk maçına 18 yaşında çıkan genç futbolcu 2020'nin Ocak ayında 18 milyon Euro karşılığında Monaco'ya transfer oldu.

Kamerun asıllı Fransız futbolcu orta sahanın merkezinde ve ön libero pozisyonunda görev yapıyor. Tchouameni bugüne kadar Fransa Milli Takımı formasını da 8 kez giydi ve 1 gol kaydetti.

Bu sezon Monaco'daki performansıyla dikkat çeken Tchouameni 48 maça çıkıp 5 gol ve 1 asistlik skor katkısında bulundu.