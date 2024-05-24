Real Madrid - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 24.05.2024 - 09:27

Güncelleme: 24.05.2024 - 09:27

Basketbolda THY EuroLeague Final Four'da mücadele edecek İspanya'nın Real Madrid takımı, organizasyonda en çok şampiyon olan takım durumunda bulunuyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de cuma günü başlayacak ve Türkiye'den Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Yunanistan'dan da Panathinaikos ve Olympiakos'un yer aldığı Final Four'a katılacak İspanyol ekibi Real Madrid, 12. şampiyonluğunu hedefliyor.

REAL MADRİD - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid'in yarı finalde Olympiakos ile oynayacağı mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

REAL MADRİD - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

İspanyol ekibi, 1958 yılından bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1973-1974, 1977-1978, 1979-1980, 1994-1995, 2014-2015, 2017-2018 ve 2022-2023 sezonlarını şampiyon tamamladı.

Real Madrid, 11 şampiyonluğun yanı sıra 9 ikincilik, 4 üçüncülük ve 10 dördüncülük elde etti.

SON 14 FİNAL FOUR'UN 10'UNDA YER ALDI

Real Madrid, 1995-1996 sezonunda yer aldığı Final Four'un ardından 14 sene bu organizasyondan uzak kaldı.

2010-2011 yılında Final Four mücadelesi veren İspanyol ekibi, bu sezonla birlikte 14 organizasyonun 10'unda ismini son 4 takım arasına yazdırmayı başardı.

2014-2015, 2017-2018 ve 2022-2023 sezonlarında kupayı kazanmayı başaran son şampiyon Real Madrid, yer aldığı son 10 organizasyonda 2013, 2014 ve 2022 yıllarında ise finalde kaybetti.

NORMAL SEZONU ZİRVEDE BİTİRDİ

Real Madrid, normal sezonu 27 galibiyetle lider tamamladı.

Bu sezon rakiplerine göre üstün bir oyun sergileyen eflatun-beyazlılar, play-off'u garantileyen ilk takım oldu.

Real Madrid, Final Four'da ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşı karşıya gelecek.

İki takım, geçen sene finalde karşılaşmış ve Real Madrid karşılaşmadan 79-78 galip ayrılarak 11. şampiyonluğunu elde etmişti.

BU SEZON SADECE FENERBAHÇE'Yİ YENEMEDİ??????

Sezonun ilk bölümü itibarıyla liderliği ele alan ve ligde normal sezonu zirvede tamamlayan Real Madrid'in bu sezon iki maçta da kaybettiği tek takım Fenerbahçe Beko oldu.

İstanbul'da oynanan karşılaşmayı uzatma bölümünde 100-99 kazanan sarı-lacivertli takım, rakibine de bu sezonki ilk yenilgisini tattırdı.

Sezonun ikinci yarısında İspanya'da oynanan mücadeleyi de Fenerbahçe Beko, 10 sayılık farkla 89-79 kazanmayı başardı.