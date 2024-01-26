Real Madrid, Olympiakos'u devirdi

EuroLeague karşılaşmasında Real Madrid sahasında ağırladığı Olympiakos'u 90-85 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2024 - 09:22
Real Madrid, Olympiakos'u devirdi
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THY EuroLeague 23. hafta karşılaşmasında Real Madrid evinde konuk ettiği Olympiakos'u 90-85 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Real Madrid'de Dzanan Musa attığı 20 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu.


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