Real Madrid, Olympiakos'u devirdi
EuroLeague karşılaşmasında Real Madrid sahasında ağırladığı Olympiakos'u 90-85 yendi.
THY EuroLeague 23. hafta karşılaşmasında Real Madrid evinde konuk ettiği Olympiakos'u 90-85 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
Real Madrid'de Dzanan Musa attığı 20 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu.
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