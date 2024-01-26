Real Madrid, Olympiakos'u devirdi

Yayınlanma: 26.01.2024 - 09:22

Güncelleme: 26.01.2024 - 09:22

THY EuroLeague 23. hafta karşılaşmasında Real Madrid evinde konuk ettiği Olympiakos'u 90-85 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Real Madrid'de Dzanan Musa attığı 20 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu.