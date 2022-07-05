Real Madrid, Pablo Laso ile yolları ayırdı
Real Madrid Kulübü, basketbol takımı başantrenörü Pablo Laso'nun sağlık sorunları sebebiyle görevine devam edemeyeceğini duyurdu.
Real Madrid Basketbol Takımı'nda Pablo Laso dönemi sona erdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen ay kalp krizi geçiren 54 yaşındaki İspanyol çalıştırıcının durumuyla ilgili çok sayıda kardiyoloji uzmanından görüş alındığı ve açık bir risk oluşturacağı için Laso'nun görevine devam etmemesi yönünde karar verildiği bildirildi.
2011 yılından bu yana Madrid temsilcisini çalıştıran Laso, 2015 ve 2018 yıllarında THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Laso yönetimindeki Real Madrid, 6'şar kez lig, İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupası kazandı.
İspanya 1. Basketbol Ligi play-off yarı final serisi devam ederken 5 Haziran'da kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırılan Laso, taburcu edildikten sonra salona dönmemişti.
Video Haberler
- Öldürülen Nero'nun sahibi hakim karşısında
- Kazada can vermişlerdi: Kebiç ailesi toprağa verildi
- Çengelköy’de arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti
- Mansur Yavaş’tan Akşener’e bayram öncesi ziyaret
- İstanbul'da maymun şaşkınlığı
- O anlar saniye saniye kamerada
- Sivas’ta hafif ticari araç takla attı
- Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 kişi gözaltında
- Çanakkale'de orman yangını
- Ünlü isimler Emniyet'e çağırıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk görüntü
- Cengiz, Bank Asya ve 500 binlik kredi...
- Bozdağ'a yüklendi, tarih verdi
- Sarıklı ve cüppeli yürüyüşe büyük tepki
- 'İnsanları salak yerine koyuyorlar'
- İngiltere'de son 10 yılda 7.000'den fazla pub kapandı
- Bilenoğlu, Eyüpsultan’da aldığı oyla tabuları yıktı
- Seçmeninden Cumhur'u üzecek haber
- AKP artık birinci parti değil
- Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi