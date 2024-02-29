Real Madrid - Panathianaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid, EuroLeague'in 27. haftasında sahasında Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 13:51
Real Madrid - Panathianaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanyol temsilcisi Real Madrid, THY EuroLeague'in 27. haftasında perşembe günü (Bugün) sahasında Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos ile karşılaşacak.

REAL MADRİD - PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

WiZink Center'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.

REAL MADRİD - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.


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