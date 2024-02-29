Real Madrid - Panathianaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Madrid, EuroLeague'in 27. haftasında sahasında Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.
İspanyol temsilcisi Real Madrid, THY EuroLeague'in 27. haftasında perşembe günü (Bugün) sahasında Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos ile karşılaşacak.
REAL MADRİD - PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA?
WiZink Center'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.
REAL MADRİD - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
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