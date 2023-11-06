Real Madrid, Rayo Vallecano engelini aşamadı

İspanya LaLiga karşılaşmasında Real Madrid kendi evinde konuk ettiği Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2023 - 07:23
Real Madrid, Rayo Vallecano engelini aşamadı
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LaLiga 12. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında konuk ettiği Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı.

Real Madrid'e transfer olduğundan beri ilk kez maç kadrosuna giren Milli oyuncumuz Arda Güler karşılaşmda süre almadı.

Real Madrid bu beraberlikle birlikte puanını 29'a yükseltirken liderliği Girona'ya kaptırmış oldu. Rayo Vallecano ise puanını 18'e yükseltti.

Real Madrid bir sonraki karşılaşmasında sahasında Valencia'yı ağırlarken, Rayo Vallecano da sahasında Girona'yı konuk edecek.


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