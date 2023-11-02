Real Madrid'den Brezilyalı yıldıza yeni sözleşme!
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid, Brezilyalı futbolcu Rodrygo ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
İspanyol devi Real Madrid, Brezilyalı yıldız futbolcusu Rodrygo'nun sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.
179 MAÇTA 72 GOLE KATKI
4.5 sezondur Real Madrid forması giyen Rodrygo, Real Madrid formasıyla 179 karşılaşmaya çıkarken 39 gol ve 33 asistlik performans sergiledi.
Piyasa değeri 100 milyon Euro olarak gösterilen yıldız isim, İspanyol ekibiyle 8 kez kupa sevinci yaşadı.
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