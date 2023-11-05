Real Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Yayınlanma: 05.11.2023 - 12:36

Güncelleme: 05.11.2023 - 12:36

İspanya La Liga'da 12. hafta heyecanı yaşanıyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Francisco Vilchez'in ekibi Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek.

REAL MADRİD - RAYO VALLECANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

REAL MADRİD - RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?



İspanyol hakem Juan Martínez Munuera'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

İtalyan hoca Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in kadroda yer alacağını açıkladı.

Real Madrid, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Barcelona'yı 2-1 mağlup etmişti.

Rayo Vallecano ise kendi sahasında ağırladığı Real Sociedad ile 2-2 berabere kalmıştı.