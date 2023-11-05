Real Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Milli futbolcu Arda Güler'in takımı Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında kendi sahasında Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2023 - 12:36
Real Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
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İspanya La Liga'da 12. hafta heyecanı yaşanıyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Francisco Vilchez'in ekibi Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek.

REAL MADRİD - RAYO VALLECANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

REAL MADRİD - RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Juan Martínez Munuera'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

İtalyan hoca Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in kadroda yer alacağını açıkladı.

Real Madrid, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Barcelona'yı 2-1 mağlup etmişti.

Rayo Vallecano ise kendi sahasında ağırladığı Real Sociedad ile 2-2 berabere kalmıştı. 


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