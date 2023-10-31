Real Madrid'den Brezilyalı yıldıza yeni sözleşme: Serbest kalma bedeli ortaya çıktı!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid, Brezilyalı yıldız Vinicius Jr. ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2023 - 17:34
Real Madrid'den Brezilyalı yıldıza yeni sözleşme: Serbest kalma bedeli ortaya çıktı!
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Real Madrid yaptığı açıklamayla yıldız oyuncusu Vinicius Jr.'ın sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı.

YENİ SERBEST KALMA BEDELİ ORTAYA ÇIKTI 

Real Madrid'e 2018 yılında transfer olan Vinicius Jr., A Takım ile 235 resmi maça çıktı ve 63 gol attı.

Ayrıca Vinicius Jr., 1 Şampiyonlar Ligi, 2 Dünya Kulüpler Kupası, 1 Avrupa Süper Kupası, 2 La Liga, 1 Copa del Rey ve 2 İspanya Süper Kupası'yla beraber 6 sezonda toplam 9 kez şampiyonluk yaşadı.

İspanyol basını, Real Madrid'in Vinicius'un serbest kalma bedelini 1 milyar Euro olarak belirlediğini ve Brezilyalı futbolcunun takımda en çok kazanan isim olacağını yazdı.


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