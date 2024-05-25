Real Madrid - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 38. haftasında kendi sahasında Real Betis ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2024 - 10:50
Real Madrid - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Abone Ol google-news

İspanya La Liga'da son hafta heyecanı yaşanıyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Manuel Pellegrini'nin ekibi Real Betis ile karşı karşıya gelecek.

REAL MADRİD - REAL BETİS MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

REAL MADRİD - REAL BETİS MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Isidro Díaz de Mera Escuderos'un yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Milli futbolcu Arda Güler, İtalyan hocanın görev vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.

Real Madrid ligde oynadığı son maçta Villarreal deplasmanından 4-4'lük beraberlik ile ayrılmıştı.

Real Betis ise kendi sahasında ağırladığı Real Sociedad'a 2-0 mağlup olmuştu.


arda güler haberleri real madrid haberleri real betis haberleri la liga haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu: Jose Mourinho'dan geleceği hakkında flaş açıklama!

Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu: Jose Mourinho'dan geleceği hakkında flaş açıklama!
Her şey için teşekkürler çocuklar! Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de sonunu getiremedi!

Her şey için teşekkürler çocuklar! Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de sonunu getiremedi!
Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu!

Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fenerbahçeli isimler adli kontrolle serbest!

Fenerbahçeli isimler adli kontrolle serbest!
Demet Özdemir Müge Anlı’ya çıktı: Görenler şaşırdı

Demet Özdemir Müge Anlı’ya çıktı: Görenler şaşırdı
Zararlarını anlatmak için 1 ay boyunca McDonald's yiyen belgeselci Morgan Spurlock hayatını kaybetti

Zararlarını anlatmak için 1 ay boyunca McDonald's yiyen belgeselci Morgan Spurlock hayatını kaybetti
Fenerbahçe, EuroLeague’de final şansını kaybetti!

Fenerbahçe, EuroLeague’de final şansını kaybetti!
Pep Guardiola'dan Arda Güler yorumu: 'Real Madrid onu sık sık oynatırsa...'

Pep Guardiola'dan Arda Güler yorumu: 'Real Madrid onu sık sık oynatırsa...'
Bodrum FK penaltılar ile Çorum FK’yı geçti ve adını finale yazdırdı!

Bodrum FK penaltılar ile Çorum FK’yı geçti ve adını finale yazdırdı!
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 geniş kadrosu belli oldu!

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 geniş kadrosu belli oldu!
Dursun Özbek’ten Erden Timur sorusuna yanıt: ‘Önümüzdeki süreçte…’

Dursun Özbek’ten Erden Timur sorusuna yanıt: ‘Önümüzdeki süreçte…’