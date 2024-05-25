Real Madrid - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 38. haftasında kendi sahasında Real Betis ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da son hafta heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Manuel Pellegrini'nin ekibi Real Betis ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRİD - REAL BETİS MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
REAL MADRİD - REAL BETİS MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Isidro Díaz de Mera Escuderos'un yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli futbolcu Arda Güler, İtalyan hocanın görev vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.
Real Madrid ligde oynadığı son maçta Villarreal deplasmanından 4-4'lük beraberlik ile ayrılmıştı.
Real Betis ise kendi sahasında ağırladığı Real Sociedad'a 2-0 mağlup olmuştu.
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