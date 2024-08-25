Real Madrid - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 2. haftasında sahasında Real Valladolid ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Paulo Pezzaolano'nun ekibi Real Valladolid ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRİD - REAL VALLADOLİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
REAL MADRİD - REAL VALLADOLİD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Victor Garcia'nın yöneteceği karşılaşma şifreli olarak S Sport'tan naklen yayınlanacak.
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