Real Madrid - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 2. haftasında sahasında Real Valladolid ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2024 Pazar, 10:28
Real Madrid - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.

Real Madrid - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Paulo Pezzaolano'nun ekibi Real Valladolid ile karşı karşıya gelecek.

Real Madrid - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REAL MADRİD - REAL VALLADOLİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

Real Madrid - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REAL MADRİD - REAL VALLADOLİD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Victor Garcia'nın yöneteceği karşılaşma şifreli olarak S Sport'tan naklen yayınlanacak.

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