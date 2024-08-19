Vedat Muriç, Real Madrid'in ümitlerini söndürdü!

Yayınlanma: 19.08.2024 - 00:51

Güncelleme: 19.08.2024 - 00:51

İspanya La Liga ilk hafta maçında Mallorca ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Son Moix Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.

Karşılaşmada Real Madrid, 13. dakikada Rodrygo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Real Madrid ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarının 53. dakikasında duran topta sahneye çıkan Vedat Muriç, düzgün bir vuruşla Real Madrid ağlarını sarsarak duruma dengeyi getirdi.

ARDA GÜLER SONRADAN OYUNA GİRDİ

Karşılaşmanın geri kalanında karşılıklı ataklar olsa da maçta başka gol sesi çıkmadı.

Real Madrid'de Arda Güler, 87. dakikada oyuna dahil oldu.

REAL MADRİD 10 KİŞİ KALDI

Konuk ekip Real Madrid'de Ferland Mendy, 90+7'nci dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla birlikte her iki takımda lige 1 puanla başladı.

Bir sonraki lig maçında Real Madrid, sahasında Real Valladolid'i ağırlayacak. Mallorca, Osasuna deplasmanına gidecek.