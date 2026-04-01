Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri: 'Güzel ülkemize armağan olsun'

1.04.2026 01:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
A Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızı Arda Güler, 1-0 kazandıkları Kosova maçının ardından görüşlerini aktardı.

Arda Güler, A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'yı eleyerek FIFA 2026 Dünya Kupası'na katıldığı mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Genç yıldız, "Hasretimizi bitirdik, güzel ülkemize armağan olsun. Belki iyi futbol oynamadık ama oyunun gerekliliklerini yaptık. Çok mutluyuz. Milli Takım ile güzel şeyler yaşamak hepimizin hayali. Bugün de benim için çok özel bir gün. Saha kenarında oyundan çıktıktan sonra heyecanı hissettik. Çok mutluyuz" dedi.

"AYNI ŞANS BİZE DE NASİP OLDU"

Arda Güler, "2002 Dünya Kupası'nı izlediğimizde tüyler diken diken oluyor. Aynı şans bize de nasip oldu. İnşallah aynı şeyleri, daha güzellerini Allah, bize de yazdırmayı nasip eder" ifadelerini kullandı.

Genç yıldız Arda, "Dünya Kupası'nda kimseyi küçümsemeden, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

