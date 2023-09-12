Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. Sakatlığı süren milli oyuncu Arda Güler kadroda yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.09.2023 - 19:50
Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı
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UEFA Şampiyonlar Ligi, bu sezon turnuvada mücadele eden tüm takımların geniş kadrolarını paylaştı.

Real Madrid'de sakatlığı bulunan Arda Güler, takımının Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı.

27 EYLÜL'DE DÖNÜYOR

Mundo Deportivo'da yer alan haberde Arda'nın Real Madrid'in Las Palmas ile oynayacağı maç ile kadroya geri döneceği iddia edildi.

20 milyon Euro bonservis ile Real Madrid'e katılan Arda Güler geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 Süper Lig maçında takımına 4 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.


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