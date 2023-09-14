Real Madridli 4 futbolcuya şok suçlama: Gözaltına alındılar!
Real Madrid'de ismi açıklanmayan 4 futbolcu, İspanyol polisi tarafından gözaltına alındı.
İspanyol devi Real Madrid'de skandal bir gelişme yaşandı.
Reuters'in haberine göre; Real Madrid'de forma giyen ancak isimleri açıklanmayan 4 genç takım futbolcusu, çocuk pornosu suçlamasıyla gözaltına alındı.
"6 EYLÜL'DE ŞİKAYET YAPILDI"
Öte yandan İspanyol basınından El Confidencial'in haberine göre; davanın reşit olmayan kurbanın annesi tarafından 6 Eylül'de Kanarya Adaları'nda yapılan bir polis şikayetinden kaynaklandığı yazıldı.
REAL MADRID'DEN AÇIKLAMA
Yaşanan gelişmeler üzerine açıklamada bulunan Real Madrid Kulübü, şu ifadeleri kullandı;
"Bir Castilla oyuncusu ve üç Real Madrid C oyuncusu, WhatsApp'ta özel bir videonun yayıldığı iddiasıyla ilgili bir şikayet üzerine ifade verdi. Kulüp, gerçekler hakkında detaylı bilgiye sahip olduğunda, uygun önlemleri alacaktır."
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